Душанбе и Москва обсудили торгово-экономическое взаимодействие двух стран

По данным МИД Таджикистана, собеседники отметили важную роль предстоящего заседания таджикско-российской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в углублении двусторонних отношений во всех сферах

ДУШАНБЕ, 4 ноября. /ТАСС/. Посол Таджикистана в России Давлатшох Гулмахмадзода и заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук обсудили двустороннее торгово-экономическое сотрудничество и его перспективы. Об этом в пятницу сообщил департамент информации и печати Министерства иностранных дел Таджикистана.

"Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии взаимодействия между Таджикистаном и Россией, сотрудничестве в области цифрового развития, использования информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, а также о перспективах торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении. По данным МИД, собеседники отметили важную роль предстоящего заседания таджикско-российской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в углублении двусторонних отношений во всех сферах.

Проведение очередного 18-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном запланировано на 8-9 ноября в Душанбе. Ожидается, что участники встречи обсудят сотрудничество сторон в торгово-экономической и гуманитарной сферах.