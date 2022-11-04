В Минобороны Китая заявили, что позиция США по Тайваню вынуждает КНР готовиться к войне

Как подчеркнул официальный представитель ведомства, Соединенные Штаты покушаются на суверенитет и территориальную целостность КНР

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) постоянно готовится к войне на фоне провокационных действий Соединенных Штатов, которые все активнее пытаются использовать Тайвань для сдерживания КНР. Об этом заявил в пятницу официальный представитель китайского министерства обороны Тань Кэфэй.

"США все больше пренебрегают принципом "одного Китая", все активнее пытаются использовать Тайвань для сдерживания КНР, - говорится в распространенном заявлении. - [На этом фоне] НОАК постоянно готовится к боевым действиям, наша армия решительно пресечет любые попытки обеспечить так называемую независимость острова, как и действия сепаратистов, вмешательство внешних сил во внутренние дела Китая".

Как подчеркнул официальный представитель, Соединенные Штаты покушаются на суверенитет и территориальную целостность КНР. "Вашингтон резко усугубляет ситуацию, нарушая мир и стабильность в Тайваньском проливе", - подытожил Тань Кэфэй.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.