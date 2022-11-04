CNN: Трамп может объявить об участии в выборах президента США 14 ноября

Бывший президент США неоднократно намекал на готовность баллотироваться в 2024 году, однако пока официально об этом не объявлял

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп может уже 14 ноября объявить о намерении бороться за пост главы государства в 2024 году. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники в окружении республиканца.

По их данным, дата может быть скорректирована, однако, скорее всего, объявление будет сделано в период с 14 по 20 ноября.

Также портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп может 14 ноября объявить о начале предвыборной кампании. По их информации, дискуссии все еще не завершены и решение может измениться в зависимости от результатов промежуточных выборов в США, которые пройдут 8 ноября.

В ходе выступления на митинге в американском штате Техас 22 октября Трамп намекнул на свою готовность участвовать в следующих выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. Тогда же он сказал, что готов на это пойти, чтобы США вновь стали "успешной, безопасной и великой" страной. В начале сентября бывший помощник и зять Трампа Джаред Кушнер сообщил телеканалу Sky News, что 76-летний Трамп может вновь вступить в борьбу за пост главы государства.

Трамп неоднократно намекал на готовность баллотироваться в президенты США в 2024 году, однако пока официально об этом не объявлял. Информация о том, что он намерен сделать это в ближайшие недели, ранее появилась в американских СМИ.