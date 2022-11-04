Главы МИД G7 заявили о важности "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона"

Они также выразили готовность защищать и продвигать "основанный на правилах международный порядок"

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Главы МИД стран G7 заявили о важности "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", опирающегося на верховенство права, прав человека и демократических принципов. Соответствующая позиция отражена в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки", принятом по итогам встречи в немецком Мюнстере.

"Мы, члены G7, вновь заявляем о важности сохранения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона - инклюзивного и основанного на верховенстве права, защите прав человека и фундаментальных свобод, демократических принципах, прозрачности, территориальной целостности, а также мирном и инклюзивном разрешении споров", - говорится в заявлении.

Они также выразили готовность защищать и продвигать "основанный на правилах международный порядок", а также укреплять "свободную и справедливую торговлю", поддерживать "икнлюзивный экономический рост", способствовать глобальной безопасности в области здравоохранения и противостоять климатическому кризису.

Концепцию "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" активно продвигают Япония, США и их союзники. Ее активное внедрение начал покойный экс-премьер Японии Синдзо Абэ в 2016 году, занимая тогда пост главы японского правительства. Иногда ее противопоставляют китайской инициативе "Пояса и пути".