Глава МИД Италии обсудил с госсекретарем США сотрудничество, Китай и газ

Антонио Таяни заявил, что новое правительство республики продолжит совместную работу с США в рамках НАТО и ЕС

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на встрече с госсекретарем Энтони Блинкеном на полях заседания глав МИД стран Группы семи в Мюнстере заверил, что новое правительство республики продолжит совместную работу с США в рамках НАТО и ЕС. Об этом сообщило в пятницу агентство ANSA со ссылкой на представителей итальянской делегации.

"Встреча с Блинкеном была очень полезной и прошла в позитивном ключе, потому что мы пришли к общему знаменателю и по некоторым темам индустриальной политики. С США у нас полное совпадение позиций по отношению к Китаю, который считается собеседником, но одновременно и соперником. Мы должны защищать наши стратегические сети. Мы не хотим, чтобы наши порты и другие объекты инфраструктуры переходили в чужие руки, поскольку этот вопрос затрагивает национальную безопасность", - приводит агентство слова министра.

Италия, по его словам, настаивает на общей стратегии в отношении ценовой политики на газ. Таяни считает, что сейчас цена на газ, включая закупаемый в США, слишком высока.