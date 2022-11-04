На северо-востоке Украины при артобстреле убит американский наемник

Газета The Daily Beast сообщила, что еще несколько человек получили ранения

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Гражданин США Скайлер Джеймс Греттс, приехавший воевать в качестве наемника на Украину, ликвидирован в ходе артиллерийского обстрела. Об этом в пятницу сообщает газета The Daily Beast.

По данным издания, 23-летний Греттс, у которого не было опыта участия в боевых действиях, приехал на Украину в апреле. Наемник получил ранение в июне, но после лечения вновь отправился воевать. В конце октября он попал под артиллерийский обстрел на северо-востоке Украины. Помимо американца, еще несколько человек получили ранения.

В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. По ее словам, за восемь месяцев вооруженного конфликта усилиями западных стран было завербовано свыше 8 тыс. иностранных наемников. Наиболее многочисленные группы приехали из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании. Более 3 тыс. иностранных боевиков были уничтожены, столько же вернулись домой.