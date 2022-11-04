СК Белоруссии подозревает находящихся в Польше оппозиционных активистов в экстремизме

По данным Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, "в Варшаве создан вербовочный и финансовый центр так называемого полка "Пагоня", который занимается отбором мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, имеющих опыт военной службы"

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении находящихся на территории Польши антиправительственных активистов, подозреваемых в создании экстремистского формирования. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.

"Следственным комитетом по материалам ГУБОПиК (Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД - прим. ТАСС) 2 ноября 2022 года в отношении [Вадима] Прокопьева и иных лиц возбуждено уголовное дело по части первой статьи 361-1 Уголовного кодекса за создание экстремистского формирования либо участие в нем", - сказал на видео, распространенном пресс-службой МВД, начальника отдела ГУБОПиК Евгений Пилецкий.

По данным ГУБОПиК, "в Варшаве создан вербовочный и финансовый центр так называемого полка "Пагоня", который занимается отбором мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, имеющих опыт военной службы".

"Обучение и слаживание боевиков проводится иностранными инструкторами на территориях Чехии, Польши и Украины. Одними из организаторов этого экстремистского формирования являются Вадим Прокопьев и Валерий Сахащик", - отметил Пилецкий.

Он напомнил, что "даже электронная регистрация в экстремистских формированиях, в том числе на ресурсах так называемого полка "Пагоня", влечет за собой уголовную ответственность".

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявлял, что власти готовы противостоять возможным попыткам находящихся за рубежом и направляемых Западом оппозиционных групп осуществить силовой захват власти в республике. До этого президент страны Александр Лукашенко неоднократно заявлял о подготовке на территории Польши, Литвы и Украины боевиков из числа белорусских радикалов для совершения диверсий, терактов и организации военного мятежа. Председатель КГБ Иван Тертель в начале октября сообщал о планах противников белорусских властей проникнуть большой вооруженной группой на территорию страны со стороны Украины.