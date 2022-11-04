Кабмин ФРГ призвал Меркель быть экономнее в расходовании средств на ее бюро в Бундестаге

Der Spiegel напомнил, что бывшие главы правительств ФРГ имеют право содержать на средства налогоплательщиков максимум руководителя бюро, двух референтов, одного секретаря и водителя

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство Германии призвало экс-канцлера Ангелу Меркель (занимала пост в 2005-2021 гг.) быть экономнее в расходовании госсредств, которые направляются на содержание ее бюро в Бундестаге. Об этом сообщил в пятницу журнал Der Spiegel.

Издание напомнило, что бывшие главы правительств ФРГ имеют право содержать на средства налогоплательщиков максимум руководителя бюро, двух референтов, одного секретаря и водителя. Такое решение принял еще в 2019 году бюджетный комитет парламента Германии. Однако в бюро Меркель сейчас работают девять сотрудников, их количество не раз становилось предметом критики со стороны немецких политиков.

Как пишет Der Spiegel, правящая в ФРГ коалиция (Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и либералы) в лице Минфина ФРГ указала в письме бюджетному комитету Бундестагу на то, что использование бюро "в личных целях и для цели получения дополнительных доходов исключено", а Меркель должна совершать поездки за счет денег налогоплательщиков "только по поручению и в интересах ФРГ".

Ранее бюджетный комитет Бундестага одобрил заявку правящих партий с требованием лишить экс-канцлера Герхарда Шрёдера части привилегий, которые в соответствии с законом финансируются из средств налогоплательщиков. Таким образом, из бюджета перестало поступать финансирование на содержание бюро Шрёдера, прекратилась выплата зарплат его сотрудникам. При этом сохранилась ежемесячная пенсия экс-канцлера, которую получают бывшие главы правительства. Также сохранилось право на личную охрану.