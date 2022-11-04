G7 заявила о приверженности инвестированию в качественную инфраструктуру в Африке

Министры иностранных дел стран Группы семи указали, что "по-прежнему привержены инвестированию в качественную инфраструктуру в Африке на основе Принципов G20 в отношении инвестиций в качественную инфраструктуру, в том числе в рамках Партнерства G7 для глобальной инфраструктуры и инвестиций"

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) указали на стратегическую важность Африканского континента, сообщив о своей приверженности инвестированию в качественную инфраструктуру в Африке. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки" по итогам встречи, прошедшей в Мюнстере на западе ФРГ.

"Мы, члены "Большой семерки", подчеркиваем геополитическую и стратегическую важность Африканского континента. Тесное сотрудничество с нашими африканскими партнерами остается жизненно важным", - отмечается в тексте. "Мы продолжим работать с нашими африканскими партнерами над созданием устойчивых агропродовольственных и энергетических систем, смягчением последствий изменения климата и противодействием дезинформации", - заверили министры.

В то же время они указали, что "по-прежнему привержены инвестированию в качественную инфраструктуру в Африке на основе Принципов G20 в отношении инвестиций в качественную инфраструктуру, в том числе в рамках Партнерства G7 для глобальной инфраструктуры и инвестиций". "Мы будем продолжать поддерживать региональные производственные мощности по изготовлению вакцин и других основных медицинских продуктов, поддерживаемых устойчивыми рынками", - констатировали главы внешнеполитических ведомств G7.

Они также выразили озабоченность продолжающимся ухудшением политической обстановки, ситуации в области безопасности и гуманитарной ситуации, включая доступ к гуманитарной помощи, в африканских странах. "Мы призываем к ответственности всех, кто несет ответственность за нарушения или злоупотребления правами человека. Мы призываем к своевременной подготовке к свободным и справедливым выборам и всестороннему осуществлению переходных хартий в Мали, Буркина-Фасо и Гвинее и подтверждаем нашу поддержку Экономическому сообществу западноафриканских государств и Африканскому союзу в этом отношении", - заключили министры.

В четверг в Мюнстере открылась двухдневная встреча глав МИД стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) под председательством Германии. Помимо государств "Большой семерки", в пятницу в ней принимают участие представители африканских стран и Африканского союза. Кроме вопросов продовольственной и энергетической безопасности, будут обсуждаться последствия пандемии коронавируса и конфликты в Сахеле и на Африканском Роге.