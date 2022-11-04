В ФРГ разработают программу по защите объектов Минобороны от беспилотников

Журнал Der Spiegel сообщает, что в последние месяцы Служба военной контрразведки страны постоянно замечала беспилотники над местами, где украинские солдаты обучаются использованию западных систем вооружения

ТАСС, 4 ноября. Командующий обороной национальной территории ФРГ Карстен Бройер распорядился создать программу по защите объектов министерства обороны страны в связи с предполагаемым обнаружением беспилотников. Об этом в пятницу сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на документ.

В нем говорится, что, "чтобы усилить защиту собственности, в частности в Берлине и Боне", необходимо изучить "краткосрочные варианты" для обнаружения беспилотников.

Согласно приведенной в документе информации, количество подозрительных полетов над объектами бундесвера увеличивается. В последний раз беспилотник с размахом крыльев до 8 м был обнаружен в конце октября над зданием оборонного ведомства в Бонне.

Журнал отмечает, что в последние месяцы Служба военной контрразведки ФРГ постоянно замечала беспилотники над местами, где украинские солдаты обучаются использованию западных систем вооружения. При этом германские спецслужбы предполагают, что Россия якобы увеличила свою активность на территории ФРГ.