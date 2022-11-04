Президент Финляндии не поддержал идею размещения ядерного оружия в республике

Саули Ниинистё добавил, что для него "абсолютно непривычно" думать, что в Финляндии могло бы быть ядерное вооружение

СТОКГОЛЬМ, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддерживает идею размещения ядерного оружия в стране после ее присоединения к Североатлантическому альянсу. Об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, трансляцию которой вела телекомпания Yle.

"Мы обязательно будем обсуждать эти вопросы после того, как мы в конечном итоге станем членами [НАТО], но мое собственное мнение заключается в том, что для меня совершенно непривычно думать, что у нас в Финляндии могло бы быть ядерное вооружение", - сказал глава государства.

Ранее министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, комментируя проект предложения правительства о членстве республики в НАТО, заявил, что Финляндия не ставит целью размещение у себя подобных вооружений.