Учения ВМС Болгарии и Румынии "Посейдон-2022" завершились уничтожением морской мины

Пресс-служба ВМС сообщила, что мину обнаружили в территориальных водах Болгарии в районе с активным судоходством и якорной стоянкой в ходе совместных учений с румынскими военными

СОФИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Водолазы болгарских ВМС уничтожили в пятницу германскую морскую мину времен Второй мировой войны. Как сообщает пресс-служба ВМС, мина была обнаружена в территориальных водах Болгарии в районе с активным судоходством и якорной стоянкой в ходе совместных учений с румынскими военными.

"Мина была нейтрализована в результате подводного взрыва, проведенного в полном соответствии со стандартами и процедурами НАТО", - говорится в сообщении. Отмечается, что мина была обнаружена с участием группы подводного обследования мелководных районов из Бельгии, расчетов беспилотных противоминных групп Болгарии и водолазных групп по идентификации подводных объектов и уничтожению невзорвавшихся боеприпасов.

Совместные болгаро-румынские противоминные учения "Посейдон-2022", в ходе которых был обнаружен боеприпас, проводились с 31 октября в территориальных водах Болгарии в районе города Бургас, на южном Черноморье страны и завершились в пятницу. В них принимали участие корабли и личный состав ВМС Болгарии, Румынии, Бельгии, Греции, Латвии и Турции. Учения были направлены на повышение уровня подготовки личного состава по планированию и проведению противоминных мероприятий, обследованию мелководья, уничтожения обнаруженных боеприпасов по стандартам и процедурам НАТО.

Учения "Посейдон" проводятся с 2002 года ежегодно в водах Болгарии и Румынии на ротационной основе.