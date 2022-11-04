Сербы Косова и Метохии анонсировали мирный протест

Как заявил председатель партии "Сербский список" Горан Ракич, протест начнется в воскресенье, 6 ноября

БЕЛГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Лидер сербов из Косова и Метохии, председатель партии "Сербский список" Горан Ракич заявил о начале мирного протеста сербского населения против решения Приштины относительно автомобильных номеров. Как заявил Ракич на пресс-конференции, протест начнется в воскресенье, 6 ноября.

Власти Косова приняли решение штрафовать тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки, выдавая предупреждения начиная с 1 ноября. Штрафы составят €150, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанного Косова. Подобный переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.

"Завтра мы примем окончательное решение по мерам в Косово и Метохии. Могу также сказать, что послезавтра в 12 часов (14:00 мск) мы проведем первый протест. Это будет политическое, демократическое сопротивление народа", - сказал Ракич.

Ранее сербы из Косова и Метохии анонсировали выход из всех институтов власти непризнанного Косова. Причиной стало решение Приштины уволить с должности директора Северного регионального управления полиции Ненада Джурича, который отказался выписывать предупреждения и штрафы сербам на севере края, не сменившим сербские автомобильные номера на регистрационные знаки непризнанного Косова.