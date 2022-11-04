4 ноября, 15:48

США и Канада ввели санкции против бывшего и действующего главы Сената Гаити

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. США и Канада в четверг ввели санкции против председателя Сената (верхней палаты парламента) Гаити Жозефа Ламбера и занимавшего аналогичную должность ранее Юри Латортю. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте американского министерства финансов.

"Жозеф Ламбер и Юри Латортю злоупотребляли своим служебным положением для торговли наркотиками и сотрудничали с преступными и бандитскими сетями, подрывая верховенство закона в Гаити", - приводятся в заявлении слова заместителя министра финансов США Брайана Нельсона, курирующего в своем ведомстве противодействие терроризму и финансовую разведку.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. 

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КанадаГаитиСША
© Информационное агентство ТАСС
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