В Минобороны Швеции заявили, что не хотят размещения ядерного оружия при членстве в НАТО

Пресс-секретарь ведомства отметил, что слова министра обороны об отсутствии оговорок по поводу как ядерного оружия, нельзя рассматривать как согласие на размещение таких вооружений на территории королевства

СТОКГОЛЬМ, 4 ноября. /ТАСС/. Слова главы Минобороны Швеции Пола Йонсона о том, что в свете вступления в НАТО у Стокгольма не должно быть никаких оговорок в отношении хранения ядерного оружия, нельзя рассматривать как согласие на размещение таких вооружений на территории королевства. Такое разъяснение дал пресс-секретарь министра обороны Юхан Йельмстранд в пятницу в интервью телеканалу SVT.

"Мы не открываем ядерному оружию дверь в Швецию, - сказал он. - Одно дело подавать заявку на членство без того, чтобы предъявлять множество требований, но само решение иметь или не иметь у себя ядерное оружие принимает Швеция".

Как заявил во вторник этому же телеканалу глава Минобороны Йонсон, у Швеции и Финляндии при вступлении в НАТО "должна быть единая линия - отсутствие каких-либо оговорок по поводу как ядерного оружия, так и постоянного контингента [НАТО]".

Когда предыдущее социал-демократическое правительство подавало заявку на вступление в НАТО, оно выдвинуло требование о наличии оговорки в отношении размещения ядерных вооружений в Швеции. Умеренная коалиционная партия, сформировавшая новое правительство, тогда поддержала социал-демократов. Позднее главнокомандующий вооруженными силами королевства Микаэль Бюден рекомендовал кабинету министров не выступать на начальном этапе против ядерного оружия, и, как считает SVT, тональность заявлений нового кабмина на данный счет изменилась.

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав альянса, однако процесс вступления немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня, перед началом саммита НАТО в Мадриде, прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Как сообщил турецкий лидер, Швеция обещала выдать более 70 лиц, причастных к террористической деятельности.