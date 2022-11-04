В Дании трех женщин из Сирии обвиняют в поддержке ИГ

Все они жили с боевиками "Исламского государства" в качестве жен или домохозяек

СТОКГОЛЬМ, 4 ноября. /ТАСС/. Три женщины, прибывшие в Данию из Сирии, обвиняются в "продвижении терроризма через участие в деятельности [террористической организации] Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщается в пресс-релизе датской прокуратуры в пятницу.

Возраст женщин - 33, 35 и 38 лет. Все они жили с боевиками "Исламского государства" в качестве жен или домохозяек. Они прибыли в Данию из лагеря Родж, откуда вместе с 14 детьми их забрали 7 октября. С этого момента все трое находятся под арестом.

"По нашему мнению, женщины играли важную роль в ИГ, обеспечивая поддержку террористической организации на семейном уровне и чисто практически, что помогало деятельности ИГ на оккупированных территориях", - отметил государственный адвокат (следователь по особо важным делам) Якоб Бергер Нильсен, занимающийся этим делом.

Две женщины имеют только датские паспорта, у третьей - двойное гражданство, и прокуратура намерена настаивать на ее высылке из страны.