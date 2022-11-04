Президент Финляндии считает, что Турция ратифицирует заявку о вступлении его страны в НАТО

Саули Ниинистё заявил, что для его страны крайне важно присоединиться к альянсу одновременно со Швецией

СТОКГОЛЬМ, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё полагает, что Турция в конце концов ратифицирует заявку о вступлении республики в Североатлантический альянс и рассчитывает, что присоединится одновременно со Швецией. Об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, трансляцию которой вела телекомпания Yle.

"Хочу сказать, что я смотрю на ситуацию с оптимизмом. Турция в конце концов ратифицирует нашу заявку, и я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время", - сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что для Финляндии крайне важно присоединиться к НАТО одновременно со Швецией.

18 мая две страны подали заявки на вхождение в состав альянса, однако процесс вступления немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня перед началом саммита НАТО в Мадриде прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Как сообщил турецкий лидер, Швеция обещала выдать более 70 лиц, причастных к террористической деятельности.