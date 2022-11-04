Высшая судебная палата оставила Додона под арестом до 20 ноября

Судебная коллегия решила отклонить обращение адвокатов

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Высшая судебная палата Молдавии (ВСП) отклонила запрос адвокатов об изменении меры пресечения в отношении экс-президента Игоря Додона, оставив его под домашним арестом до 20 ноября.

"Судебная коллегия приняла решение отклонить обращение адвокатов Додона об изменении ему меры пресечения. Обвиняемый остается под домашним арестом до 20 ноября, это решение не может быть обжаловано", - говорится в сообщении на сайте ВСП.

Додон сообщил после заседания своим сторонникам, которые пикетировали здание палаты, требуя освободить его, что намерен бороться до конца. "Мы на правильном пути, и оппоненты нас боятся. Поэтому мы должны продолжать бороться до конца", - сказал Додон своим сторонникам, митингующим у здания суда. Он добавил, что не намерен сдаваться и покидать территорию Молдавии, даже если бы его освободили из-под домашнего ареста.

Додона задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в госизмене, незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии. Экс-президент заявил, что располагает доказательствами невиновности. Он считает, что дела против него заведены по политическим мотивам с целью ослабить крупнейшую в оппозиции Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которую он ранее возглавлял.

После поражения ПСРМ на выборах 2021 года Додон покинул пост лидера партии и возглавил Молдавско-российский деловой союз.