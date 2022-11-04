Белый дом: США изучают варианты оказания помощи Украине в восстановлении энергосистем

Координатор по стратегическим коммуникациям СНБ Белого дома Джон Кирби отметил, что в более долгосрочной перспективе Вашингтон будет работать над обеспечением Украины топливом и его альтернативными источниками на зиму вместе с союзниками и партнерами

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов изучает варианты оказания помощи властям Украины в восстановлении энергосистем, в том числе и путем предоставления запчастей, топлива, привлечения союзников и партнеров. Об этом сообщил в пятницу на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его спросили, обсуждают ли в администрации предоставление соответствующей помощи Киеву. "Мы пытаемся понять, что мы можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь Украине устранить ущерб, нанесенный их инфраструктуре, в частности, их энергосистемам, самой энергосети. Мы ищем союзников и партнеров в регионе, соседей, у которых похожие типы энергосистем, [а также изучаем возможности] предоставления запасных частей и оказания технической помощи. Мы обсуждаем с союзниками и партнерами в регионе то, что можно сделать незамедлительно, чтобы вернуть некоторые из этих объектов в рабочее состояние и отремонтировать их", - сказал он.

Кирби отметил, что в более долгосрочной перспективе Вашингтон будет работать над обеспечением Украины топливом и его альтернативными источниками на зиму вместе с союзниками и партнерами. "Мы рассматриваем этот вопрос как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе и пытаемся рассмотреть как можно больше возможностей", - добавил Кирби.