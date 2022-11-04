В США заявили, что готовы поддержать любые решения других стран о поставках танков Киеву

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов не возражают против поставок танков Украине любой страной и поддержат такие решения в случае их принятия. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств Группы семи, прошедшей в Мюнстере на западе Германии.

"Что касается танков, то у нас нет возражений. В действительности мы поддержим любое государство, если оно решит [поставить Киеву танки]", - сказал он.