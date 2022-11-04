В Сербии заявили о намерении сохранять статус военно-нейтрального государства

Вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул, что правительство республики, несмотря на все вызовы, продолжит вести ответственную политику мира и сотрудничества

БЕЛГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Республика Сербия намерена сохранять статус военно-нейтрального государства. Об этом в пятницу заявил вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич на встрече с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко.

"Министр обороны Милош Вучевич выразил благодарность за постоянную поддержку, которую оказывает Российская Федерация в вопросе суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия и подчеркнул, что наш [сербский] долгосрочный стратегический курс - оставаться в статусе военно-нейтрального государства", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства обороны страны.

Кроме того, министр подчеркнул, что правительство республики, несмотря на все вызовы, продолжит вести ответственную политику мира и сотрудничества и останется верным соблюдению международного права и полного применения всех достигнутых на сегодняшний день соглашений.

В свою очередь посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко поблагодарил министра за гостеприимство и возможность встретиться с Вучевичем в начале его мандата.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Россией и Китаем, а также развитие связей с США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие военно-политические блоки.

Такая позиция вызывает возражения на Западе, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий: признании независимости Косова и прекращении дружественных отношений с Россией. В последние годы со стороны Запада также все чаще слышатся упреки в адрес Сербии за активное сотрудничество с Китаем.