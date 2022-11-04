Условия пребывания солдат боевой группы НАТО в Румынии вызывают трения между союзниками

По оценке газеты Le Monde, Румыния "очень требовательна в отношении военных укреплений, но очень привередлива в отношении своего суверенитета"

БУХАРЕСТ, 4 ноября. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Румынии заявило, что за содержание личного состава боевой группы НАТО в Чинку (уезд Брашов) в качестве ее координатора отвечает Франция. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении румынского военного ведомства в связи с появившейся информацией об условиях размещения французских сил в Чинку.

Французская газета Le Monde написала в пятницу, "сказать, что комфорт в Чинку <...> еще находится в зачаточном состоянии, - значит ничего не сказать". Газета отмечает, что часть солдат до сих пор размещена в палатках, сеть водоснабжения имеет ряд повреждений и "все еще нет подлинного плацдарма". Как указывает Le Monde, французы были вынуждены "проявить заботу о местных компаниях в объявлениях о тендерах на проведение работ". По оценке газеты, Румыния "очень требовательна в отношении военных укреплений, но очень привередлива в отношении своего суверенитета".

"Согласно союзным процедурам, ответственность за размещение и питание личного состава, а также обеспечение сопутствующих услуг (снабжение водой, энергией, вывоз отходов и т. д.) в районе Чинку полностью взяла на себя французская сторона", - подчеркивает румынское военное ведомство.

Минобороны Румынии напоминает, что организацией боевой группы НАТО на территории страны занимается Франция. Основные силы боевой группы размещены в Национальном центре общевойсковой подготовки в Чинку, в лагере, который постепенно строится силами боевой группы начиная с мая. "В качестве страны-хозяйки Румыния предоставила все элементы, запрошенные до сих пор представителями французской армии и других союзных контингентов, - указывает военное ведомство, - и будет и в дальнейшем оперативно оказывать помощь и поддержку, согласно запросам, в соответствии с национальным законодательством и обязательствами, принятыми по техническому соглашению, которое будет заключено между румынской и французской сторонами".