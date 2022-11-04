Парламент Франции отклонил инициированный левыми вотум недоверия правительству

В поддержку резолюции проголосовали 188 депутатов, для ее принятия было необходимо 289

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Резолюция о недоверии правительству Франции не набрала необходимого количества голосов в ходе рассмотрения в пятницу вечером на заседании Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции. Результаты были оглашены на заседании, которое транслировалось на сайте парламента.

В поддержку резолюции проголосовали 188 депутатов, для ее принятия было необходимо 289. Вотум недоверия, инициированный левой партией "Неподчинившаяся Франция", поддержали их коллеги из правой партии "Национальное объединение", но в отличие от прошлых попыток на сей раз к коллегам по левому блоку "Новый народный экологический и социальный союз" не присоединились представители Социалистической партии, некоторые представители левых также воздержались от голосования.

Недовольство депутатов вызвало решение премьер-министра Элизабет Борн применить пункт 3 статьи 49 конституции при принятии закона о финансировании социального страхования в 2023 году. Эта конституционная норма позволяет кабинету проводить финансовые законопроекты без одобрения парламента.

Голосования по вопросу о доверии правительству продолжаются с конца октября, когда "Неподчинившаяся Франция" и "Национальное объединение" одновременно вынесли на голосование соответствующие резолюции, но ни одна из них не набрала нужного количества голосов. Депутаты имеют право на подобное голосование в случае принятия правительством законопроекта и его отдельных частей в обход парламента в соответствии с пунктом 3 статьи 49 Конституции Франции. После провала последней попытки левых выразить недоверие правительству, законопроект о бюджете на 2023 год официально прошел первое чтение в Национальном собрании и отправляется на рассмотрение в Сенат.