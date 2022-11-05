Экс-помощник Трампа Бэннон подал апелляцию на вынесенный ему приговор

Его обвиняют в неуважении к Конгрессу США

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Политический консультант Стивен Бэннон, являвшийся ранее старшим советником 45-го американского президента Дональда Трампа, подал в пятницу апелляцию на вынесенное в конце октября решение суда, приговорившего его к тюремному заключению на четыре месяца за неуважение к Конгрессу США. Соответствующий документ поступил в базу данных апелляционного суда столичного округа Колумбия.

"Ответчик Стивен Бэннон тем самым уведомляет, что подает апелляцию в апелляционный суд столичного округа Колумбия на финальное решение о признании его виновным и вынесенный в отношении него приговор от 21 октября 2022 года", - говорится в тексте.

В соответствии с вынесенным судьей Карлом Николсом 21 октября постановлением, Бэннон обязан был выплатить еще штраф в размере $6,5 тыс. Также он был приговорен к тюремному заключению на четыре месяца.

Судья тогда подчеркивал, что приговор может быть обжалован до середины ноября до отбытия наказания. Если Бэннон не захотел бы пойти на такой шаг, то 15 ноября он сам должен бы был явиться в Федеральное бюро тюрем, откуда его отправили бы в соответствующее пенитенциарное учреждение отбывать тюремный срок. Юристы осужденного тогда заявили, что намерены подать апелляцию. Федеральная прокуратура ранее рекомендовала приговорить Бэннона к тюремному заключению на шесть месяцев и штрафу в размере $200 тыс.

В июле консультант, являвшийся при Трампе политическим стратегом Белого дома (с 20 января по 18 августа 2017 года), был признан виновным в неуважении к Конгрессу США. Американские конгрессмены посчитали нужным привлечь Бэннона к ответственности после того, как он отказался выступить на слушаниях относительно штурма Капитолия 6 января 2021 года и предоставить документы. Невыполнение требований законодателей явиться на слушания по повестке считается в США проявлением неуважения к Конгрессу.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.