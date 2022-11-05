Спецкомитет Конгресса США продлил срок подачи Трампом документов о штурме Капитолия

Бывший президент США должен начать предоставлять бумаги не позднее следующей недели

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, проводящий расследование штурма Капитолия 6 января 2021 года, заявил адвокату бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о необходимости предоставить документы по делу не позднее следующей недели в преддверии дачи показаний по повестке. Об этом в пятницу сообщили председатель комитета Бенни Томпсон и вице-председатель комитета Лиз Чейни.

"Мы получили сообщение от бывшего президента и его адвоката в связи с повесткой специального комитета. Мы сообщили адвокату бывшего президента, что он должен начать предоставлять документацию не позднее следующей недели и что повестка о даче показаний действует с 14 ноября", - говорится в заявлении членов Конгресса, опубликованном на сайте комитета.

21 октября специальный комитет направил Трампу повестку с требованием передать документы и ответить на вопросы законодателей относительно беспорядков в Капитолии, писала газета The Washington Post. Законодатели требовали, чтобы Трамп предоставил им соответствующие документы к 4 ноября, а также явился для дачи показаний 14 ноября.

Отказ выполнить требование законодателей явиться по повестке считается в США проявлением неуважения к Конгрессу. Это может повлечь за собой предъявление обвинений. Ранее ряду бывших помощников Трампа уже были предъявлены обвинения за отказ выполнить требования комитета. Им может грозить тюремное заключение на срок до года, а также штраф.

6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.