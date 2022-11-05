Власти Пакистана обвинили Имрана Хана в применении ложных фактов в борьбе за власть

По словам министра информации и телерадиовещания страны Марриум Аурангзеб, они сфабрикованы и нацелены на подрыв имиджа государственных институтов

ИСЛАМАБАД, 5 ноября. /ТАСС/. Обвинения в отношении премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, министра внутренних дел Раны Санауллы и "высокопоставленного лица в армии", выдвинутые экс-главой правительства и председателем оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имраном Ханом, сфабрикованы и нацелены на подрыв имиджа государственных институтов. Об этом в субботу сообщила газета Business Recorder со ссылкой на министра информации и телерадиовещания Пакистана Марриум Аурангзеб.

"Единственной целью "фейковых" историй Имрана Хана является приход к власти незаконными путями, - цитирует госслужащую издание. - Ради этого он не только поставил под угрозу национальные интересы страны, но и начал очернять имидж ведущих государственных институтов".

Отвергая выдвинутые в отношении упомянутых государственных деятелей обвинения, Аурангзеб отметила, что лидеры коалиционного правительства, независимо от партийной принадлежности, осудили покушение на лидера ДЗС, премьер-министр Шахбаз Шариф потребовал незамедлительного расследования инцидента.

"Мы готовы принять участие в любом расследовании по этому делу, и федеральное правительство будет оказывать всяческое содействие в данном вопросе", - добавила министр.

Заявления экс-премьера

Хан, перенесший операцию в связи с полученными в четверг огнестрельными ранениями, в пятницу в своем видеообращении заявил, что за покушением стоят глава правительства, министр внутренних дел и высокопоставленное лицо в армии. Согласно политику, указанные им государственные деятели "составили план его убийства после того, как увидели, что число участников "Долгого марша" растет заметными темпами".

"Нация [Пакистана] не будет свободной, пока не добьется справедливости. Все три вовлеченных [в покушение] лица должны уйти в отставку. В противном случае расследование [инцидента] не будет продолжено", - заявил Хан. Он также призвал своих сторонников продолжать протесты до тех пор, пока упомянутые им люди не покинут свои должности.

Критика со стороны спецслужбы Пакистана

Как сообщил в субботу ТАСС источник в межведомственной разведке Пакистана (ISI), "обвинения, озвученные бывшим премьер-министром Имраном Ханом, совершенно безосновательны и являются попыткой поставить под сомнение расследование совершенного на него покушения".

"ISI предупредило федеральное правительство о нападении во время марша, и федеральное правительство передало ту же информацию подконтрольным ДЗС властям провинции Пенджаб", - сказал он.

Подчеркивается, что допущенные при сопровождении "Долгого марша" оппозиции в Вазирабаде нарушения безопасности являются "провалом" только пенджабского руководства и "их нельзя приписывать какому-либо отдельному лицу или агентству".

Покушение в Вазирабаде

Нападение на Хана было совершено в городе Вазирабад округа Гуджранвала. Бывший премьер Пакистана возглавлял организованный ДЗС "Долгий марш за реальную независимость", который взял начало 28 октября в административном центре провинции Пенджаб - городе Лахор. Нападавший молодой человек несколько раз выстрелил из пистолета снизу в Хана, когда политик стоял на крыше грузовика. В результате нападения один человек погиб, еще 13 получили ранения. Жизнь политика вне опасности. Среди раненых также сенатор Фейсал Джавед и лидер пенджабского отделения ДЗС Ахмед Чатта. По данным газеты Dawn, погибшего звали Муаззам Наваз, другая информация о нем не приводится.

Хан покинул пост главы пакистанского правительства в апреле этого года, когда нижняя палата парламента вынесла ему вотум недоверия и избрала новым премьер-министром председателя Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шарифа. С мая партия Хана ведет кампанию по возвращению к власти в стране.