СМИ: армия Пакистана призвала возбудить дело за клевету в отношении ВС страны

Таким образом она отреагировала на обвинения председателя оппозиционной партии Имрана Хана

ИСЛАМАБАД, 5 ноября. /ТАСС/. Армия Пакистана обратилась к федеральному правительству с предложением о возбуждении дела против лиц, ответственных за клевету на Вооруженные силы исламской республики и их представителей, тем самым отреагировав на обвинения председателя оппозиционной партии Пакистана "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана. Об этом в субботу сообщила газета The News со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью (ISPR) минобороны Пакистана.

Хан, перенесший операцию после полученных в четверг огнестрельных ранений, в пятницу в своем видеообращении заявил, что за покушением стоят глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф, министр внутренних дел Рана Санаулла и "высокопоставленное лицо в армии".

"Учитывая это, правительству Пакистана было предложено расследовать этот инцидент и подать иск против лиц, ответственных за клевету и ложные обвинения в адрес учреждения [армии] и его представителей без [предоставления] каких-либо доказательств", - говорится в заявлении ISPR. Подчеркивается, что "необоснованные и безответственные обвинения председателя ДЗС в адрес учреждения и его должностных лиц вызывают глубокое сожаление и решительно осуждаются". "Никому не будет позволено безнаказанно порочить учреждение или его солдат", - добавляет ведомство.

В пятницу в ходе видеообращения председатель ДЗС Имран Хан призвал своих сторонников продолжать протесты по всей стране до тех пор, пока глава правительства, министр внутренних дел и "высокопоставленное лицо в армии", ответственные, по мнению экс-премьера, за совершенное на него покушение, не уйдут в отставку.