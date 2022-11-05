СМИ: свыше 400 сирийских граждан вернулись на родину из Ливана

По информации агентства SANA, выезд семей сирийцев осуществлялся через контрольно-пропускные пункты "Даббусия" и "Земрани"

БЕЙРУТ, 5 ноября. /ТАСС/. Две группы сирийских беженцев общей численностью свыше 400 человек пересекли в субботу ливано-сирийскую границу, направившись на родину. Как сообщило агентство SANA, выезд семей сирийцев был осуществлен через контрольно-пропускные пункты "Даббусия" и "Земрани".

По его информации, беженцы достигли сейчас окрестностей Дамаска, где в Эль-Джараджире находится приемный центр, откуда они направятся в районы, освобожденные от бандформирований сирийской армией.

Бригады медиков из Министерства здравоохранения Сирии оказывают необходимую помощь прибывшим гражданам, в частности, делаются прививки детям от полиомиелита.

Процесс возвращения сирийских семей на родину возобновился 26 октября, когда из Ливана выехало 750 человек, которые проживали в лагерях для беженцев в долине Бекаа и на юге страны. Ранее исполняющий обязанности министра по делам перемещенных лиц Иссам Шараф ад-Дин сообщил, что на первом этапе планируется перемещение в места прежнего проживания 6 тыс. человек. По его словам, правительство Ливана согласовало с Дамаском программу возвращения беженцев на родину.

С июля 2018 года свыше полумиллиона сирийцев покинули Ливан, воспользовавшись предоставленной возможностью вернуться к родным очагам. Выезд беженцев был осуществлен на добровольной основе, в координации с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев. Однако в марте 2020 года процесс их возвращения был прерван по причине наступившей пандемии коронавируса и закрытия совместной границы.

Как сообщил 25 октября глава Управления общей безопасности Ливана генерал-майор Аббас Ибрагим ливанские власти создали по всей стране 17 пунктов для записи сирийцев, желающих вернуться на родину.