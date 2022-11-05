В Швеции заявили, что больше не поддерживают курдских ополченцев в Сирии

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём отметил, что королевству важно соблюдать дистанцию по отношению к "Отряду народной самообороны" и партии "Демократический союз"

СТОКГОЛЬМ, 5 ноября. /ТАСС/. Новое правительство Швеции больше не выступает за безоговорочную поддержку курдских ополченцев в Сирии - "Отрядов народной самообороны" (YPG) и партии "Демократический союз" (PYD). Об этом в интервью Шведскому радио в субботу заявил глава МИД Тобиас Билльстрём накануне визита премьера Ульфа Кристерссона в Анкару 8 ноября и переговоров о ратификации заявки о вступлении королевства в НАТО с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Есть тесные контакты между этими организациями и Рабочей партией Курдистана, которая находится в списках ЕС террористических организаций. Нам важно, чтобы не существовало двусмысленных контактов [с ними со стороны королевства], - отметил Билльстрём. - Швеции важно соблюдать дистанцию по отношению к этим организациям. Нам необходимы хорошие отношения с Турцией".

YPG является союзником НАТО и США в Сирии, ранее Швеция поддерживала YPG и PYD, которых Турция считает террористическими.

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав альянса, однако процесс вступления немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня, перед началом саммита НАТО в Мадриде, прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Как сообщил турецкий лидер, Швеция обещала выдать более 70 лиц, причастных к террористической деятельности.