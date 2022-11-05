В ЦИК Казахстана для проведения опросов о выборах подали документы шесть организаций

Выборы намечены на 20 ноября

АСТАНА, 5 ноября. /ТАСС/. Еще три организации подали документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Казахстана для проведения опросов общественного мнения, касающихся предстоящих 20 ноября внеочередных выборов главы государства. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ЦИК.

Ранее в Центризбирком поступили уведомления о проведении опросов общественного мнения от трех юридических лиц: исследовательского института "Общественное мнение" ("Когамдык пикир"), частного учреждения "Институт общественной политики партии Amanat и научно-исследовательского центра "Молодежь".

Согласно данным комиссии, по состоянию на 5 ноября в ЦИК поступили уведомления о проведении опросов общественного мнения еще от трех юридических лиц. Ими стали научно-исследовательская ассоциация "Институт демократии", частный фонд "Институт комплексных социальных исследований - Астана ОФ "ИКСИ "СОЦИС-А" и исследовательская группа DAMU RG.

"Информация о поступивших уведомлениях юридических лиц будет обновляться на сайте Центризбиркома по мере их поступления", - пояснили в пресс-службе.

ЦИК республики зарегистрировал шесть кандидатов на предстоящие выборы. В их числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев от Народной коалиции, экономист Мейрам Кажыкен от Содружества профсоюзов Казахстана "Аманат", Жигули Дайрабаев от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" ("Село"), Каракат Абден от республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников", Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения "Казак аналары - дастурге жол" ("Казахские матери - дорога к традициям"), а также глава столичного отделения оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев.