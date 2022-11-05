Генсек НАТО после визита в Турцию надеется на одобрение Анкарой заявок Швеции и Финляндии

Как считает Йенс Столтенберг, от вхождения в НАТО Швеции и Финляндии выиграют как сам альянс, так и Турция

АНКАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает на одобрение в кратчайшие сроки парламентом Турции заявок о вступлении в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции. Об этом он сообщил в субботу в интервью телеканалу NTV по итогам трехдневного визита в Турцию, в ходе которого обсуждался вопрос принятия в НАТО двух северных стран.

"Мы видим, что Финляндия и Швеция выполнили условия подписанного [в Мадриде] меморандума. Уже настала пора их принятия в альянс, рассчитываю на одобрение в кратчайшие сроки [Турцией] заявок по их членству в НАТО", - сказал Столтенберг.

По его мнению, от вхождения в НАТО Швеции и Финляндии выиграют как сам альянс, так и Турция.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу на встрече в Стамбуле с генсеком НАТО, что одобрение Анкарой заявок о вступлении в альянс Финляндии и Швеции будет зависеть от выполнения ими обязательств в рамках мадридского меморандума по противодействию терроризму.

Финляндия и Швеция в мае текущего года подали заявки на вхождение в НАТО, но процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня перед началом саммита НАТО в Мадриде прошли переговоры президента Турции, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса. Был подписан меморандум, позволяющий кандидатам вступить в НАТО. В Анкаре ранее заявляли, что меморандум, подписанный с Финляндией и Швецией, не носит окончательного характера, а турецкий парламент может не одобрить его, если две северные страны не выполнят закрепленные в нем обязательства противодействовать террористическим организациям.