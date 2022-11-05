Вучич обсудил с послом Китая ситуацию в Косове и Метохии

Президент Сербии указал, что Белград выполнил Брюссельские соглашения, а Приштина не желает этого делать

БЕЛГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич обсудил с послом Китая в Белграде Чен Бо ситуацию в Косове и Метохии. Об этом сообщило в субботу агентство Tanjug.

Сообщается, что Вучич проинформировал Чен Бо о ситуации в крае, а также указал, что Белград выполнил Брюссельские соглашения, а Приштина не желает их выполнять.

На встрече также присутствовал первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич. Ожидается, что после встречи с послом КНР пройдут переговоры с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко.

Позднее Вучич встретится с Патриархом Сербским Порфирием и Священным Синодом, чтобы сообщить иерархам Сербской православной церкви о состоянии дел в Косове и Метохии. Ранее, в субботу, Вучич принял участие в экстренном заседании правительства по ситуации в КиМ.

Вучич на протяжении всей ночи с четверга на пятницу вел переговоры с представителями сербского населения Косова и Метохии. Сербы выразили готовность дать отпор незаконным решениям Приштины и защищать свою свободу. Вучич заверил, что Белград поддержит сербский народ в Косове и Метохии и не позволит повториться погромам.

Власти Косова приняли решение штрафовать тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки, начиная выдавать предупреждения с 1 ноября. Штрафы составят €150, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанного Косова. Подобный переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.