В регионах Молдавии проходят антиправительственные акции протеста оппозиции

Их организатором выступила оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. В районных центрах Молдавии в субботу проходят антиправительственные акции протеста, организатором которых выступила оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС депутат парламента республики от ПСРМ Владимир Односталко после митинга в городе Тараклия на юге страны.

"В субботу и воскресенье мы планируем провести акции протеста в более чем десяти районах на юге, в центральной части и северной части страны. <…> Эта власть показала свою некомпетентность, в социальной политике полный провал. Мы также считаем незаконным прессинг оппозиции, поэтому требуем проведения досрочных парламентских выборов", - сказал Односталко.

Как свидетельствуют трансляции в соцсетях митингов, в разных городах страны в них принимают участие по несколько сотен человек. Собравшиеся скандируют "Долой [президента Молдавии] Майю Санду", "Досрочные выборы".

Ранее социалисты вместе с другими оппозиционными партиями, вошедшими в платформу "Общая повестка", направили обращение к Конгрессу местных и региональных властей Совета Европы, в котором отражены факты злоупотреблений правящей партии в отношении оппозиционных представителей местных органов власти.

Массовые протесты начались в Молдавии летом текущего года. В них принимают участие также оппозиционные партия "Шор" и Партия коммунистов Республики Молдова. Демонстранты обвиняют проевропейское правительство в неспособности справиться с экономическим кризисом и ростом цен, они также не довольны милитаристскими заявлениями властей на фоне ситуации на Украине. Власти страны также критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за давление на представителей оппозиции, лидеров которой арестовывают.