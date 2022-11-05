Welt: приклеивших себя к дороге в Мюнхене экоактивистов взяли под стражу на 30 дней

По информации представителя местной полиции, 3 ноября 17 активистов движения "Последнее поколение" заблокировали в обоих направлениях многополосную кольцевую дорогу старого города на площади Стахус

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Активисты германского природоохранного движения "Последнее поколение" задержаны на 30 дней за проведение протестных акций в центре Мюнхена, в результате которых движение в городе было практически полностью парализовано. Об этом в субботу сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на представителя местной полиции.

По ее информации, в четверг днем 17 активистов движения "Последнее поколение" заблокировали в обоих направлениях многополосную кольцевую дорогу старого города на площади Стахус. В частности, 15 из них, как пишет издание, одной рукой приклеили себя к проезжей части. Это привело к существенным ограничениям в движении в обоих направлениях более чем на два часа.

В качестве меры предосторожности 12 экоактивистов были взяты под стражу на 30 дней после того, как провели две акции протеста на центральной транспортной развязке в Мюнхене. "Мы не можем допустить, чтобы это нарушение закона стало нормой", - заявил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман. "Это очень, очень редкое явление, когда это применяется. Это действительно большое исключение", - констатировал представитель мюнхенского полицейского управления.

Лица в возрасте от 18 до 79 лет, участвовавшие в акции, были привлечены к ответственности за нарушение закона о проведении собраний. Тем не менее, 15 из них повторили то же действие в том же месте несколько часов спустя. Только ближе к полуночи операция была завершена.

Это не первая акция представителей движения в последнее время в Германии. В среду они распылили краску на фасады зданий, в которых располагаются штаб-квартиры правящих партий - "зеленых", Свободной демократической партии и социал-демократов. В понедельник два экоактивиста забрались на указатели над оживленным автобаном А100 в столице ФРГ, из-за чего полиции пришлось закрыть движение на соответствующем участке дороги. В итоге скорая застряла в пробке и не смогла быстро прибыть к месту ДТП, в результате которого пострадала велосипедистка.

На прошлой неделе члены "Последнего поколения" облили картофельным супом картину французского художника Клода Моне (1840-1926) из серии "Стога" в одном из музеев Потсдама. Ущерб оценивается в пятизначную сумму.