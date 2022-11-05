Президент Кипра встретится на следующей неделе с лидерами Египта, Израиля и Франции

В частности, 9 ноября Никос Анастасиадис отправится в Израиль по приглашению Ицхака Герцога, который наградит его "высшей наградой страны" за вклад "в углубление стратегического сотрудничества" между двумя государствами

НИКОСИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис совершит в ближайшие дни несколько зарубежных поездок, во время которых встретится с лидерами Египта, Израиля и Франции. Об этом информировал в субботу в своем письменном заявлении директор пресс-службы главы островного государства Андреас Иосиф.

"Завтра, в воскресенье, 6 ноября, президент Анастасиадис отбывает в Египет для участия в климатическом саммите COP-27 (27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - прим. ТАСС), который пройдет в Шарм-эш-Шейхе 7 и 8 ноября. В дополнение к своему выступлению во время саммита, президент Анастасиадис представит инициативу, предпринятую Кипром для решения проблемы климатических изменений в регионе Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока, на мероприятии, которое он организует совместно с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях саммита", - сообщил Иосиф.

По его словам, 9 ноября Анастасиадис отправится в Израиль по приглашению президента Ицхака Герцога, который наградит его "высшей наградой страны" за вклад "в углубление стратегического сотрудничества" между двумя государствами. "В Израиле президент Анастасиадис также встретится с победителем недавних [парламентских] выборов в этой стране Биньямином Нетаньяху", - также сообщил руководитель пресс-службы, напомнив, что в бытность последнего премьер-министром у главы островного государства с ним сложилось эффективное сотрудничество.

В сообщении сказано, что "после Израиля президент Республики [Кипр] посетит с рабочим визитом Париж, где проведет встречу с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном", с которым Анастасиадис обсудит текущую ситуацию вокруг решения кипрской проблемы, а также "предложение об инициативе ЕС в сотрудничестве с ООН по возобновлению процесса" урегулирования на острове. Кроме того, как информировал Иосиф, во время пребывания во французской столице Анастасиадис также примет участие в V Парижском форуме мира.

76-летний Никос Анастасиадис, ставший президентом Кипра в 2013 году, постепенно завершает свою политическую карьеру. Он решил не переизбираться на третий срок пребывания на посту главы островного государства и не участвовать в очередных президентских выборах, которые пройдут на Кипре в феврале. Поэтому большинство нынешних визитов в зарубежные страны являются для него последними в качестве действующего кипрского лидера, в связи с чем он нередко получает почетные награды из рук глав зарубежных государств и правительств. И награда, которой он будет удостоен в Израиле, станет уже 15-й в этому ряду.