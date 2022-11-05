Израильские военные изъяли на границе с Египтом партию наркотиков на сумму более $340 тыс.

Груз передали сотрудникам полиции Израиля для дальнейших разбирательств

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Израильские силовики предотвратили попытку контрабанды крупной партии наркотиков на границе с Египтом. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля.

По ее информации, инцидент произошел в ночь на субботу, военнослужащие заметили группу подозреваемых, пытавшихся переправить из Египта на израильскую территорию запрещенные вещества. Эта попытка была пресечена, у контрабандистов был изъят мешок с наркотиками, указали в пресс-службе.

В общей сложности силовики изъяли 31 кг наркотических веществ, стоимость конфискованного товара оценивается примерно в 1,2 млн шекелей ($344,1 тыс. по текущему курсу), сообщили в армии.

Изъятый груз передан сотрудникам израильской полиции для дальнейших разбирательств. Какой именно вид наркотиков пытались перевезти через границу контрабандисты, в армейской пресс-службе не уточнили.