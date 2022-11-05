Вучич, Додик и Патриарх Сербский Порфирий обсудили ситуацию в Косове

По данным национального телевидения Республики Сербской РТРС, в переговорах также участвует глава МИД Сербии Ивица Дачич

БЕЛГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич, лидер сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик и Патриарх Сербский Порфирий обсудили ситуацию в Косове и Метохии. Об этом сообщило в субботу национальное телевидение Республики Сербской РТРС.

По его данным, в переговорах также участвует первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Ранее, в ночь на субботу, прошли переговоры Вучича со спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам Мирославом Лайчаком, они продолжались более пяти часов. В субботу утром Вучич принял участие в экстренном заседании правительства Сербии по ситуации в КиМ. Затем Вучич обсудил ситуацию в автономном сербском крае с послом Китая в Белграде Чен Бо, после чего у главы Сербии была встреча с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко.

Власти Косова приняли решение штрафовать тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки, выдавая предупреждения начиная с 1 ноября. Штрафы составят €150, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанного Косова. Подобный переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.

В связи с односторонними шагами Приштины сербы, проживающие в северной части Косова и Метохии вышли из всех политических институтов Приштины, включая правительство, парламент, суды, полицию и муниципальные органы власти.