В Швеции пообещали, что не будут сотрудничать с близкими к РПК организациями

По словам премьер-министра Ульфа Кристерссона, он понимает озабоченности Турции тем, что в Швеции собирают деньги для РПК

СТОКГОЛЬМ, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство Швеции не будет сотрудничать с организациями, имеющими связи с Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом в субботу в интервью телеканалу TV4 сообщил премьер-министр Ульф Кристерссон, комментируя сделанное ранее заявление главы МИД Тобиаса Билльстрёма, что власти больше не поддерживают курдских ополченцев в Сирии - "Отряды народной самообороны" (YPG) и партию "Демократический союз" (PYD).

"Мы не должны иметь политического сотрудничества с организациями, которые так близки к РПК", - отметил Кристерссон.

Премьер, который поедет в Анкару 8 ноября и проведет там переговоры о ратификации заявки о вступлении королевства в НАТО с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, добавил, что понимает озабоченности Турции тем, что, например, в Швеции, по словам главы шведского кабинета, собирают деньги для РПК. "Прежде всего, речь идет о борьбе с терроризмом и всей деятельностью, которая на территории Швеции поддерживает или собирает деньги для терроризма. Швеция должна быть местом, которое всеми способами противостоит терроризму", - прокомментировал Кристерссон позже в интервью телеканалу SVT.

Билльстрём в субботу пояснил, что "Швеции важно соблюдать дистанцию по отношению к этим организациям", что стране "необходимы хорошие отношения с Турцией" и чтобы "не существовало двусмысленных контактов" с YPG и PYD со стороны королевства. YPG является союзником НАТО и США в Сирии, ранее Швеция поддерживала YPG и PYD, которых Турция считает террористическими.

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав альянса, однако процесс вступления немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня, перед началом саммита НАТО в Мадриде, прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Как сообщил турецкий лидер, Швеция обещала выдать более 70 лиц, причастных к террористической деятельности.