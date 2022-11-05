Воздушную тревогу объявили в двух областях на востоке Украины

Сирены сработали в Харьковской и Днепропетровской областях

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена вечером в субботу в двух областях на востоке Украины.

Как свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению, сирены сработали в Харьковской и Днепропетровской областях.

Утром в субботу воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, она длилась 1,5 часа. После сирены повторно звучали в Кировоградской и Днепропетровской областях, а позже на юге страны - в Николаевской и Одесской. Местные СМИ сообщали о пожаре на электроподстанции в городе Днепре. Также поступала информация о взрыве в Николаеве. Официальных заявлений от властей пока не последовало.