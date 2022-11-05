Митинг в Ереване в поддержку Нагорного Карабаха завершился принятием заявления оппозиции

В документе отмечается, что согласно решению Верховного совета Армении от 8 июля 1992 года, для страны неприемлем любой международный или внутригосударственный документ, в котором Нагорно-Карабахская Республика будет упоминаться в составе Азербайджана

ЕРЕВАН, 5 ноября. /ТАСС/. Сторонники армянской оппозиции завершили митинг в поддержку непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) принятием заявления, которое озвучили в конце мероприятия. Акцию в режиме реального времени транслировали местные новостные порталы.

"Мы приветствуем коллективную волю наших арцахских (нагорнокарабахских - прим. ТАСС) армянских братьев и сестер продолжать борьбу. Арцах не может быть в составе Азербайджана, эта идея лежит в основе декларации о независимости Армении, и мы будем защищать ее любой ценой", - говорится в заявлении оппозиции.

В опубликованном документе отмечается, что согласно решению Верховного совета Армении от 8 июля 1992 года, для Армении неприемлем любой международный или внутригосударственный документ, в котором Нагорно-Карабахская Республика будет упоминаться в составе Азербайджана.

"Армения не должна быть в центре конфликта между Россией и Западом. Крайне опасно и недопустимо ставить в основу урегулирования карабахского конфликта политику ориентирования на внешние факторы. Мы за нормализацию армяно-турецких, армяно-азербайджанских отношений, но без предварительных условий, применения силы или угрозы ее применения", - отмечается в заявлении.

По оценкам экспертов, в митинге и шествии участвовали до 10 тыс. сторонников оппозиции. В мероприятии приняли участие практически все лидеры оппозиции, в том числе и второй президент Армении Роберт Кочарян.