В Сомали совместным ударом правительственных сил и США уничтожены 15 боевиков

Среди гражданских лиц никто не пострадал

ПРЕТОРИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) в координации с сомалийским правительством нанесло удар по террористам из группировки "Аш-Шабаб" на юге Сомали, ликвидировав 15 боевиков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на официальном портале АФРИКОМ.

"Коллективный удар в целях самообороны был нанесен 3 ноября недалеко от города Кадале по боевикам, атаковавшим правительственные подразделения Сомали, - отмечается в пресс-релизе. - Согласно первоначальной оценке, убиты 15 террористов из "Аш-Шабаб", среди гражданских лиц никто не пострадал".

Воинский контингент США был полностью выведен из Сомали в январе 2021 года, и сейчас АФРИКОМ использует беспилотники, базирующиеся в сопредельных африканских странах, для нанесения ударов по целям на сомалийской территории.

"Аш-Шабаб" возникла в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически устраивают взрывы и нападения из засады. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить Могадишо и перейти к партизанской борьбе с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Численность "Аш-Шабаб" оценивается в 10 тыс. боевиков.