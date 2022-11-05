WSJ: Соединенным Штатам необходимо забрать у России остров Врангеля

Как считает колумнист газеты Томас Дэнс, несколько арктических островов "остаются под российским контролем и США должны потребовать их обратно себе"

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Расположенный в Арктике остров Врангеля должен принадлежать США, а не России, Вашингтон должен его вернуть себе. С таким утверждением выступил в авторской колонке для газеты The Wall Street Journal (WSJ) Томас Дэнс, в прошлом возглавлявший Комиссию США по исследованию Арктики.

"Расположенный в восьми часовых поясах от Москвы остров, который является домом для одних из величайших чудес природы, принадлежит США", - написал он.

По его словам, Россия незаконно удерживает эту территорию с 1924 года, когда канонерская лодка "Красный октябрь" прибыла на остров и установила на нем советский флаг. Как считает Дэнс, несколько арктических островов "остаются под российским контролем и США должны потребовать их обратно себе", также указывая, что на острове располагается военная база, которая может угрожать национальной безопасности США.

Автор также напоминает, что в начале 90-х годов действующий президент США Джо Байден уже занимался данным вопросом. "30 лет назад он [Байден] вел дебаты в комитете Сената по международным отношениям, в ходе которых сенатор Фрэнк Меркауски (республиканец от штата Аляска) заявил, что голосование за договор о границах между США и Россией от 1991 года, не должно никоим образом влиять на потенциальное будущее претензий США на острова", - пишет Дэнс.

Остров Врангеля, находящийся на границе Западного и Восточного полушарий, назван в честь российского полярного исследователя Фердинанда Врангеля. В 1926 году на острове было основано первое советское поселение, получившее название "Ушаковское", в 1976 году на острове был основан заповедник. С 2004 года остров включен в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину РФ. Она предусматривает активизацию морской деятельности на архипелагах Шпицберген, Земля Франца Иосифа, Новая Земля и острове Врангеля.