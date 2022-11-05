Французские депутаты возмутились условиями службы военных страны в Румынии

Парламентарии сообщают о том, что в казармах царит антисанитария, они не обеспечены достаточным количеством душей и туалетов, а те, что есть, "находятся в удручающем состоянии"

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Депутаты левой партии "Неподчинившаяся Франция" намерены вынести на обсуждение в парламенте вопрос о недостойных условиях пребывания французских военнослужащих на военной базе в Румынии, которые жалуются на холод и антисанитарию. Соответствующее обращение опубликовал на своем сайте депутат партии Бастьен Лашо.

"Наши солдаты мерзнут и голодают - так какое же послание сдерживания мы можем направить России?" - говорится в обращении, которое подписал Лашо, а также его однопартиец Орельен Сентуль.

Парламентарии сообщают о том, что в казармах царит антисанитария, они не обеспечены достаточным количеством душей и туалетов, а те, что есть, "находятся в удручающем состоянии". "Кроме того, приготовление и подача блюд происходят в неподобающих санитарных условиях", - констатируют политики, ссылаясь на имеющиеся фотографии и свидетельства с мест. По словам депутатов, ситуация свидетельствует о "серьезных проблемах в логистике и тыловом обеспечении".

"Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента - прим. ТАСС) должно заняться этим вопросом. Мы направили обращение председателю комитета по обороне", - говорится в заключении совместного заявления депутатов.

Бастьен Лашо и Орельен Сентуль входят в состав парламентского комитета по национальной обороне и вооруженным силам. Лашо является докладчиком по вопросам бюджета и логистики, в то время как Сентуль отвечает за рабочую группу по обеспечению операций национальных вооруженных сил.

Миссия на миллиард

Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню посетил военную базу Чинку, где встретился с главой Минобороны Румынии Анджелом Тылвэром. По данным газеты Le Monde, расходы на реализацию миссии "Орел", которая предусматривает размещение воинских подразделений Франции в Румынии, могут составить 1 млрд евро до конца текущего года, в том числе €15 млн пойдет непосредственно на размещение солдат.

Как отмечает газета, это место в уезде Брашов было выбрано в качестве основной базы для контингента Франции. По данным издания, Париж столкнулся с рядом проблем при переброске своих частей в Румынию. В частности, Германия отказалась пропустить по своим автодорогам подразделение французских танков Leclerc. Вместо этого "танки отправятся в Румынию по более длинному железнодорожному маршруту", говорится в публикации.

По данным министерства вооруженных сил, миссия "Орел" предусматривает формирование подразделения сухопутных войск, усиленного инженерными частями и ПВО. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение о наращивании военного присутствия на восточном фланге НАТО. Республика также планирует перебросить истребители Rafale в Литву и роту пехоты в Эстонию.