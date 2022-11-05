В Черногории сообщили, что три корабля британских ВМС вошли в порт Бар

Отправка морских пехотинцев является частью согласованного плана совместных учений с Черногорией

БЕЛГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Три корабля морской пехоты ВМС Великобритании прибыли в порт черногорского города Бар на побережье Адриатического моря. Об этом в субботу сообщил исполняющий обязанности премьер-министра республики Дритан Абазович.

"<...> Корабли морской пехоты королевских (ВМС Великобритании - прим. ТАСС) вошли в порт Бар - добро пожаловать в Черногорию, - написал Абазович в своем Telegram-канале. - Мы укрепляем партнерство, Черногория - ответственный партнер НАТО".

В посольстве Великобритании уточняли, что отправка морских пехотинцев является частью согласованного плана совместных учений с Черногорией и "улучшит отношения в области обороны, интеграцию и взаимодействие союзников по НАТО".

По данным Минобороны, военнослужащие черногорской армии и морской пехоты британских ВМС до 7 ноября проведут совместные учения в нескольких районах республики. В маневрах под названием "Решительный ответ 2022" будут задействованы порядка 450 военных, корабли, вертолеты и другая техника.

Газета "Вечерни лист" передавала, что в четверг авианосец США USS George H. W. Bush зашел в порт Сплит на адриатическом побережье Хорватии после завершения учений НАТО Neptune Strike ("Удар Нептуна") 31 октября. В маневрах были задействованы более 70 самолетов, 20 кораблей и свыше 5 тыс. военнослужащих из 26 государств альянса.