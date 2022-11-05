МИД Греции осудил запрет на въезд в Турцию губернатору Центральной Македонии

В ведомстве призвали принять необходимые меры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем

АФИНЫ, 5 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Греции назвало в субботу вечером неприемлемым запрет на въезд в Турцию губернатора греческого региона Центральная Македония Апостолоса Тзитзикостаса.

"Мы решительно осуждаем неприемлемое и совершенно оскорбительное задержание и запрет на въезд губернатора Центральной Македонии [Апостолоса Тзитзикостаса] со стороны турецких властей сегодня в Измире. Мы ожидаем, что соответствующие турецкие власти дадут немедленные разъяснения, и призываем их принять необходимые меры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем", - подчеркнули в МИД.

По его словам, посольство Греции в Анкаре, а также генеральное консульство в Измире с самого начала занялись этим делом, сделав соответствующие представления Министерству иностранных дел Турции.

Как сообщила газета Efimerida ton Syntakton, ссылаясь на греческие правительственные источники, Тзитзикостас отправился в субботу утром в Измир на пароме, который ходит между Салониками и этим турецким городом, чтобы председательствовать на Евро-средиземноморской конференции Комитета регионов ЕС. Как подчеркнули те же источники, этот факт означает, что греческий политик отправился в Турцию в качестве европейского чиновника.

Однако, когда он прибыл в порт Измира, турецкие власти заявили, что существует запрет на его въезд в страну. Тзитзикостас попросил объяснить причины запрета, но ответа так и не получил. После этого губернатор связался с МИД Греции и компетентными органами ЕС, но и им турецкие власти не объяснили причину запрета на въезд. Наконец, турецкое Анатолийское агентство сообщило, что причиной запрета стала некая "техническая проблема", возникшая "из-за схожести имени и фамилии [губернатора] с лицом, на въезд которого имеется ограничение".

Спустя несколько часов после действий ЕС и греческой стороны было объявлено, что Турция отменила запрет на въезд губернатора в страну, однако Тзитзикостас остался на судне и заявил, что вернется в Грецию.