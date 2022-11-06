Байден перепутал суверенный госдолг с дефицитом бюджета США

Также президент США подверг критике нефтяные компании, призвав их использовать сверхдоходы для мер по снижению цены на топливо в стране

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Американский лидер Джо Байден в субботу оговорился, заявив, что смог сократить вдвое государственный долг страны, перепутав его с дефицитом бюджета США. Президент-демократ выступал в Филадельфии (штат Пенсильвания) в поддержку своих однопартийцев, которые участвуют в ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс; речь транслировали американские новостные телекомпании.

Сейчас государственный долг Соединенных Штатов составляет $31,26 трлн. Это рекордно высокий показатель за все время существования госдолга. Как пишет газета The New York Times, нынешний уровень был достигнут на несколько лет раньше, чем предполагалось. В конце октября Минфин США сообщил, что дефицит бюджета страны на 2022 финансовый год (завершился 30 сентября) сократился вдвое по сравнению с предыдущим годом, до $1,375 трлн.

Отметив меры своей администрации по "сокращению федерального дефицита", Байден подчеркнул: "Мы буквально вдвое сократили федеральный долг - на $1,4 трлн только в этом году, а в прошлом году - на $350 млрд, и [сократим] еще на $250 млрд в течение следующего десятилетия".

Байден вновь пообещал в случае победы демократов на выборах первым делом внести на рассмотрение законодательного органа законопроект о закреплении на федеральном уровне права на аборты, а также добиться запрета штурмового огнестрельного оружия в стране.

Он также в очередной раз подверг критике нефтяные компании, призвав их использовать сверхдоходы для мер по снижению цены на топливо в стране. В пятницу Байден уже выступил с заявлением, согласно которому власти "будут закрывать [угольные] электростанции по всей Америке и строить [вместо них] ветряные и солнечные". За это не только республиканцы, но его однопартийцы подвергли главу государства острой критике. Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, слова Байдена "были искажены". "Вчерашние высказывания президента были искажены, чтобы придать им смысл, который не подразумевался; он сожалеет, если кто-то, услышав эти высказывания, обиделся", - сказала она в субботу.

Два экс-президента в одном штате

Вместе с действующим американским лидером в Филадельфии перед однопартийцами выступил и 44-й президент США Барак Обама. Они назвали промежуточные выборы решающими и призвали не допустить победу республиканцев. Позднее в субботу в этом же штате перед своими сторонниками выступит и 45-й президент страны Дональд Трамп. Пенсильвания принадлежит к числу так называемых колеблющихся штатов, однозначного преимущества в которых нет ни у республиканцев, ни у демократов. В последние недели предвыборной кампании Обама провел ряд выступлений в такого рода штатах.

Промежуточные выборы в США пройдут 8 ноября. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей Конгресса и треть его Сената. Согласно ряду прогнозов, республиканцы могут увеличить свое представительство в обеих палатах законодательного органа, что даст им возможность препятствовать реализации предложений президента-демократа.