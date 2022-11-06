Бургомистр Берлина предупредила о росте числа беженцев с Украины в зимние месяцы

На данный момент в город ежедневно прибывают около 150 украинцев, отметила Франциска Гиффей

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффей полагает, что на фоне нынешних событий число беженцев с Украины увеличится в ближайшие месяцы.

"Если у людей там [на Украине] не будет электричества, воды и отопления зимой, они отправятся в путь. Сейчас только в Берлин ежедневно прибывают около 150 украинцев и 150 просителей убежища из других стран", - сказала Гиффей в опубликованном в субботу вечером интервью газете Bild am Sonntag. "Это практически соответствует уровню 2015 года (миграционного кризиса в Европе). Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы цифры возрастут", - отметила она.

В то же время правящий бургомистр Берлина заверила, что в отличие от 2015 года беженцы не будут размещаться в спортивных залах. "Требование в Берлине очень четкое: никаких спортзалов!" - подчеркнула Гиффей.

В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии зарегистрированы более 1 млн беженцев с Украины. Это, по его словам, является большим вызовом для коммун и регионов. Канцлер сообщил, что власти ФРГ мобилизуют в этом году дополнительно €1,5 млрд для поддержки беженцев с Украины. В следующем году государство выделит еще €1,5 млрд для украинцев, прибывших в Германию, и €1,25 млрд для беженцев из других стран.