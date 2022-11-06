Венесуэла осудила планы прокурора МУС продолжить расследование в отношении властей страны

По мнению МИД республики, во время принятия решения Карим Хан основывался на "вторичных источниках информации, которые не заслуживают никакого доверия из-за явной предвзятости и поляризации"

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Венесуэлы назвали предвзятым решение прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана запросить разрешение на возобновление расследования по иску о преступлениях против человечности в южноамериканской республике.

"Боливарианская Республика Венесуэла сожалеет, что, несмотря на всю предоставленную информацию и активное взаимодействие с офисом прокурора в течение 2022 года, прокурор Карим Хан сохраняет предвзятый взгляд на ситуацию в Венесуэле, вторя кампаниям по использованию темы правосудия и прав человека с политическими целями", - говорится в опубликованном в субботу заявлении МИД южноамериканской республики.

По мнению ведомства, во время принятия решения Хан основывался на "вторичных источниках информации, которые не заслуживают никакого доверия из-за явной предвзятости и поляризации". "Венесуэла обратится в Палату предварительного производства для того, чтобы отстоять правду и показать продуктивную работу властей страны по расследованию всех заявлений о тяжких преступлениях против личности", - заявил МИД. Ведомство также отметило, что Каракас продолжит "по доброй воле сотрудничать с офисом прокурора и МУС".

Ранее Хан попросил Палату предварительного производства МУС разрешить возобновить расследование событий в Венесуэле. В своем заявлении он отметил, что считает недостаточными реформы и шаги, которые предприняли власти южноамериканской республики.

В начале ноября прошлого года власти Венесуэлы и МУС подписали меморандум о взаимопонимании для эффективного сотрудничества в рамках расследования, которое начал международный орган по иску о возможных преступлениях против человечности в южноамериканской республике.

Жалобы в отношении ее властей были поданы после волны протестов, которые несколько месяцев сотрясали страну в 2017 году. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия главы государства и ограничивающие функции парламента, контролируемого политическими оппонентами президента. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали, свыше 5 тыс. были арестованы.