СМИ: ВВС Сирии нанесли удары по базе террористов в Идлибе

Сведений о потерях в рядах противника не приводится

БЕЙРУТ, 6 ноября. /ТАСС/. Самолеты сирийских ВВС атаковали в воскресенье тыловую базу террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), расположенную на западе провинции Идлиб. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, удары были нанесены по тренировочному лагерю в районе Кфар-Джалес, где проходят подготовку боевики, а также по складам с оружием и военной техникой. Сведений о потерях в рядах противника не приводится.

На юге Сирии спецподразделения правительственных сил возобновили операцию по зачистке от террористов района Тарик-эс-Сад в административном центре Дераа. По сведениям агентства SANA, укрывающиеся там боевики связаны с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В пятницу и субботу сирийские военнослужащие не вели боевых действий, открыв гуманитарный коридор для выхода мирных жителей.

Контртеррористическая операции проводится в Дераа с 30 октября, в ходе нее были уничтожены 8 и задержаны еще 15 боевиков, причастных к проведению диверсий против гражданских объектов и нападениям на представителей сирийских органов власти.