Прокуратура Тайваня задержала четырех военных по подозрению в шпионаже по заданию Пекина

Согласно обвинению, задержанные предоставляли Пекину в том числе информацию о расположении вооруженных сил на острове

ПЕКИН, 5 января. /ТАСС/. Прокуратура города Гаосюн на острове Тайвань задержала четырех военнослужащих, подозреваемых в шпионаже в интересах материкового Китая. Об этом сообщила в четверг газета "Тайбэй таймс".

По сведениям издания, один из задержанных - полковник ВВС в отставке по фамилии Лю. Как полагает следствие, он возглавляет "шпионскую группу". Остальные трое в звании майора и подполковника продолжают состоять на службе. Еще трое подозреваемых военнослужащих ранее были освобождены под залог.

Согласно обвинению, указанная группа офицеров предоставляла Пекину важные секретные данные, в том числе информацию о расположении вооруженных сил на острове.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.